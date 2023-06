25:56

Anna Erra, docent de formació i procedent de CDC, és la nova presidenta del Parlament gràcies als vots d'ERC i Junts, i l'abstenció de la CUP

Per primer cop des de la restauració del Parlament el 1980, s'ha substituït la Presidència a mitja legislatura. Anna Erra, alcadessa de Vic en funcions fins dissabte vinent, docent de formació, procedent de CDC i amb suport notable a Junts, és la nova presidenta gràcies als vots d'ERC i JXCAT, i l'abstenció de la CUP.

L'hemicicle paeix els resultats de les eleccions municipals. Els partits contemplen el marcador de pactes en un tots amb tothom, on PSC, Esquerra i Junts se'n duen la palma, PSC i Junts en una cascada, i també hi entren la CUP, els Comuns i el PP.

Mentrestant, els faristols i els passadissos s'agiten per les generals. El Govern alerta que costa d'entendre que Junts pacti alcaldies amb el PSC per desbancar Esquerra, quan Esquerra i Junts negocien un front comú, aparentment, i el president, Pere Aragonès, demana una agenda política col.lectiva als postconvergents després de l'elecció d'Erra. Pactes, a canvi de què, amb les crides a la unitat a prova i si el que val per les Diputacions val o no per al Parlament i per les Corts.

Analitzem l'actualitat política amb la portaveu d'ERC, Marta Vilalta.