25:07

El resultat de les eleccions generals del 23J pot deixar una aritmètica parlamentària en què els partits catalans hi juguin un paper decisiu

No seria la primera vegada que el Congrés dels Diputats resultant d'uns comicis no aconsegueix cimentar una majoria clara per governar a l'Estat. Fa 7 anys, vam viure 10 mesos de paràlisi i una repetició electoral per superar el bloqueig. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo ho saben, i a les portes de la campanya per les generals hi han al·ludit.

A Catalunya cap partit aposta perquè hi hagi majoria absoluta i només alguns caps de llista, com Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana, contemplen un pacte entre PSOE i PP després del 23J. Junts arriba a la cita de nou sense drets electorals després que se'ls hagi quedat el PDeCat.

Analitzem com es presenta la campanya més decisiva de la democràcia recent espanyola amb el portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius.