Mentre el Congrés dels Diputats aprova els pressupostos de l'Estat i encarrila la reforma del delicte de sedició els partits catalans encara negocien

Mentre Pere Aragonès i Salvador Illa canvien de pantalla, el President es deixa de complexes en exhibir col.laboració amb el cap de l'oposició pels pressupostos al Parlament i el PSC colla per una negociació "de tu a tu" i no " a cegues", Pedro Sánchez ja té els seus tercers pressupostos validats i encarrila esgotar la legislatura, amb la reforma de la sedició al Codi Penal en tràmit al Congrés, la malversació clau, el suplicatori de Puigdemont vist per sentència a Luxemburg i Junts facilita, a iniciativa del PSC, que el Parlament reprovi el primer conseller d'Aragonès per la seva gestió a Interior. De tot plegat parlem amb el diputat i portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius.