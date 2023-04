25:55

A les portes de les eleccions municipals, Pere Aragonès busca el consens polític que no va aconseguir fa un mes al voltant de la sequera

Junts, Esquerra i PSC filen un acord per una nova regulació de les restriccions que condicioni les multes als ajuntaments a que rebin les subvencions per suturar les fuites i a la seva voluntat de compliment, en un ple, la setmana vinent al Parlament, dissenyat per saldar comptes pendents abans de la pausa electoral.

A la guerra de l'aigua, se suma la pugna oberta per la successió de la líder de Junts, Laura Borràs, a la presidència de la Cambra. El PSC porta a debat que el sí de la majoria del Ple sigui suficient per apartar-la. Mentre que Esquerra i la CUP volen frenar el discurs de VOX al Reglament, així com la regularització del vot telemàtic.

Amb nerviosisme als escons, i més dels diputats alcaldables que ja enfilen el comptador. Com la nostra convidada avui. Dolors Sabater torna a optar a l'alcaldia de Badalona. Es presenta per Guanyem i a hores d'ara és presidenta del grup de la CUP al Parlament.