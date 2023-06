25:43

La política catalana encara paeix el pacte que ha portat Collboni a l'alcaldia de Barcelona, tot i que arreu de Catalunya s'han fet governs municipals de tots colors

La política catalana encara no s'ha recuperat de la maniobra Barcelona, la segona operació en 5 anys per desbancar la llista més votada a l'alcaldia de la capital. Aquest cop ha estat un acord a tres bandes entre el PSC, els comuns i el PP, que acosta els partits independentistes i afecta les negociacions per governar la Diputació de Barcelona.

En general, als partits els està costant digerir les conseqüències de les eleccions del 28 de maig, bé pels resultats, bé per la gestió dels pactes municipals, i sense marge per afrontar, en 12 dies, la campanya per les generals.

Analitzem l'actualitat política amb el portaveu dels comuns, David Cid.