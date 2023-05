25:27

Pere Aragonès fa autocrítica pel fiasco a les oposicions i pel fracàs de no haver aconseguit allunyar l'electoralisme de la crisi hídrica

Junts, PSC i Esquerra han recuperat el consens trencat a la cimera de fa un mes, i han acordat un pla d'inversions i suavitzar les sancions als ajuntaments incomplidors amb els límits de consum d'aigua. Mentrestant, la patinada del Govern amb els exàmens d'oposicions per estabilitzar personal interí desgasta per si sola l'Executiu.

En període electoral, on les freqüents incidències en Rodalies es colen en l'arrencada de la campanya, amb silencis cridaners, com a l'Ajuntament de Barcelona, i el Parlament espera la credencial del substitut de Laura Borràs, Antoni Castellà, per formalitzar la pèrdua de l'escó de la líder de Junts i certificar que abordarà el relleu a la presidència després del 28 de maig.

Ho analitzem tot plegat amb el portaveu d'En Comú Podem, David Cid.