25:34

A l'espera de la sentència del judici a Laura Borràs, els partits debaten la conveniència de mantenir o retirar certes prerrogatives dels diputats

El Cas Borràs ha obert el meló sobre les assignacions temporals i pensions vitalicies dels expresidents del Parlament, de la Generalitat i els seus familiars. El PSC proposa eliminar les retribucions a la Cambra. Els Comuns, revocar-les a tots els expresidents del Parlament i del Govern condemnats per un delicte de corrupció.

Esquerra hi entra, però reclama el mateix criteri a les Corts, mentre Junts rebutja una reforma ad hoc per a la seva presidenta suspesa. La CUP suma carpetes bloquejades com la regularització de les dietes, i Ciutadans afegeix suprimir tot d'una les retribucions als exconsellers i l'extra que pot rebre el cap de l'oposició.

El mar de fons a la Cambra davant la situació judicial de Laura Borràs contrasta amb la comoditat amb la que el Govern de coalició a Madrid afronta la moció Tamames, quan ja sabem que el que tampoc canviarà serà la llei Mordasa i la d'habitatge encara està pendent de negociació. De tot plegat en parlem amb el portaveu dels Comuns, David Cid.