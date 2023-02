25:57

La CUP es presenta com a "dic de contenció de la ultradreta" a les municipals i constata que Barcelona necessita un canvi que situi les persones al centre

A totes les curses electorals hi ha temes que dominen. Però encara no haviem tingut una precampanya on els gegants es fessin forat.

L'alcaldable de la CUP per Barcelona, Basha Changue, ha obert el meló en defensar la retirada dels gegants negres, els 'negritus' de Santa Tecla, a Tarragona, o els 'cubanitos' de Sitges, el finançament públic de festes que enalteixen el colonialisme o l'esclavisme, i demanar una mirada més crítica sobre el passat.

Amb el diàleg, en guaret. Govern i Moncloa hivernen la taula de diàleg aquest any. El cicle electoral no encaixa una quarta trobada, després que el Tribunal Suprem i la Fiscalia hagin neutralitzat la reforma de la malversació, i Generalitat i Moncloa optin per amagar les trobades.

Demà i dilluns, Pere Aragonès tornarà a coincidir amb Pedro Sánchez a la inauguració del Mobile World Congress, quan fruit de l'entesa del Govern amb el PSC pels pressupostos els moviments contra els macroprojectes s'activen al territori. A Sabadell, manifestació demà contra el Quart el Cinturó.

Abordem tot plegat, amb la diputada i candidata a l'alcaldia de la capital, Basha Changue.