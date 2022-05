25:39

Els partits apuren les últimes hores que tenen per consensuar una resposta el més àmplia possible a la sentència del TSJ sobre el 25% de castellà a les aules

Aquest dissabte fa un any de la investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat. Hi van donar suport Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP però aquesta majoria no s'ha sostingut durant els 365 dies de l'any. El suport dels cupaires s'ha anat diluint i a hores d'ara el govern Aragonès es veu abocat a practicar la geometria variable amb el PSC i En Comú Podem.

De fet, els d'Ada Colau han garantit un primer any de legislatura relativament tranquil en termes econòmics gràcies a l'aprovació dels pressupostos, mentre que els socialistes han facilitat la renovació de càrrecs institucionals amb el mandat caducat des de fa temps i han validat 20 dels 22 decrets que el Govern ha portat al Parlament.

És la mateixa geometria variable a la qual s'encomana ara Aragonès per lligar un acord que pemeti al Parlament aprovar una resposta consensuada entre els grups a la sentència judicial que obliga a fer un 25% de les classes en castellà a totes les escoles.