00:50

Laura Borràs, presidenta del Parlament, sobre la taula de diàleg: “Si després de mil díes de la reunió de Pedralbes, resulta que no hem de tenir presa, i no tenim metodologia i no tenim terminis, vol dir que no tenim res”