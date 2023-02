Fallo de sistema

59:08

Con la inspiración de la excelente adaptación de The Last Of Us, y especialmente de su tercer episodio, nos lanzamos a conocer en primera persona el movimiento preparacionista en España.

¿Son los preppers tal y cómo aparecen reflejados normalmente en películas y series? ¿Cuánto hay de conspiranoia, negacionismo o fanatismo por las armas?

Lejos de lo que creemos conocer de ellos, subimos a la Nabucodonosor a dos preppers en España con perfil y experiencia diferentes:

Fernando “Pini” Martínez, experto en supervivencia

Jorge Miñano, CEO de una tienda especializada en supervivencia outdoor

Y como experto en supervivencia y videojuegos, el Marketing lEAD DE Abylight Studio, Mr. David Martínez.

Del lado del desconocimiento profundo de las técnicas de supervivencia, el iconoclasta Don Víctor nos visita desde el Planeta Segovia con viñetas y bocadillos para preppers y todos los públicos.