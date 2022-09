58:59

El Retorno a Monkey Island, es también el retorno del Superpodcast, nuestro formato de análisis libre y en tertulia con compañeros del sector para dar no sólo su valoración sobre esta nueva aventura de Monkey Island y que ya puedes jugar en PC y Nintendo Switch, sino también otras suculentas noticias como la inclusión de Ted Lasso como personaje en el FIFA 23 o el homenaje a The Office por parte de los creadores de The Last Of Us en su reciente remasterización de una obra maestra.

Tampoco falta, por supuesto, nuestra valoración de las filtraciones del que podría ser el nuevo GTA VI por parte de un hacker que además ha chantajeado públicamente a Rockstar. ¿En qué va a afectar este movimiento inesperado? Invitados:

Concha Perea (escritora y profesora de narrativa), David Martínez (Hobby Consolas) , David Caballero (Gamereactor), Gustavo Maeso (Mediaset Games)y Bruno Sol (periodista especializado en videojuegos).