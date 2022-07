58:52

Directo directísimo de nuevo desde este auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Málaga, que recibe hoy a uno de los autores malagueños más queridos por los amantes de la fantasía, el terror, el suspense o la ciencia ficción, porque todo lo toca y siempre desde un sentido de la maravilla único… Carlos Sisí, autor de los recientes Hechicero. La parábola de Ellör editado por Minotauro y Alone In The Top, editado por Oscrura.

De la magia y el thriller de Sisí nos asomamos a la final de la competición nacional del Rainbow Six: Siege para hablar con el manager de Esports de Ubisoft Jorge Mata, que nos contará la importancia y la dimensión de la competición de élite en una franquicia como Rainbow Six y con el caster del torneo Álex Polo conoceremos aspectos como las rutinas de entrenamiento y preparación de los jugadores profesionales en unos momentos previos como éstos…



Aplicando la élite desde el lado militar, conocemos la última aventura de Abylight, One Military Camp, un juego de gestión de recursos aplicado a campamentos militares con la mirada siempre personal de este estudio independiente anfincado en Barcelona cuya CEO es nuestra invitada, Eva Gaspar.