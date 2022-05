57:42

El invierno nos conecta con lo que termina, con lo no florecido, pero también con lo que está a punto de empezar, una nueva esperanza. El último invierno nos visitará a todos de forma diferente, pero con final parecido. Después no sabemos. Frío, seguramente mucho frío, de ahí la necesidad de las religiones y sus creencias en otros mundos, en otras realidades para poder esperar la cálida acogida de algo o de alguien en otra nueva etapa. Este último invierno estará relacionado también con las despedidas, con esa forma de espera, Un último invierno puede suponer todo esto como toma de conciencia, porque ya hemos pasado por él, ya hemos pisado la fecha fatídica, ya hemos marcado nuestra huella en el calendario del adiós. Ahora solo queda abrigarse o esperar el abrazo de alguien. Un último invierno que no sabemos en qué mes caerá, solo sabemos que su nieve nos cubrirá y será ahí cuando todo vuelva a tener sentido y regresemos a casa como ya nos dejó escrito el poeta checo Vladimir Holan.