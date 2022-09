59:03

Los mitos son narraciones que expresan las ideas ancestrales de un pueblo acerca del mundo en el cual vive. Surgieron para que dichos pueblos le puedan dar una respuesta a cuestiones que les resultaban inexplicables. Por lo tanto, a través de relatos tradicionales, intentaron aclarar los misterios de los ciclos de la vida y de la muerte, y explicar cómo comenzaron a existir todas las cosas (la Tierra, el hombre, el fuego, las enfermedades, los astros, etc.). Nuestra idea del hombre no se puede entender sin toda la cultura de mitos existentes. Los mitos han construido nuestras formas de entender no solamente el mundo tal y como lo vemos en esta realidad sino que han marcado fuertemente nuestras formas de pensar ante el amor, la amistad, el sexo, la familia, el poder, la belleza o la autoridad.