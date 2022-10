59:00

Lo sencillo o lo simple pueden ser dos valores que no siempre están en alza. La música como otras artes donde lo conceptual se entiende muchas veces como lo elitista o lo lejano de las prácticas populares nos demuestran que lo sencillo, lo simple, lo humilde, son cuestiones muchas veces más cercanas a lo experimental o el arte de vanguardia que a las tradiciones o las artes populares. Las prácticas populares o el arte del pueblo en muchos casos se ha perfeccionado de tal modo que ha sido alejado lo que se viene a denominar el populacho. Populacho es esa masa no uniformada la cual desde sus actitudes anárquicas hacen de su sentido y su existencia un desplazamiento a la alienación de lo popular, en muchos casos encerrada en dogmas conservadores y limitantes por militantes. Mi interés no es más que poner atención a propuestas o hechos que desde mi perspectiva están engendrados desde esa forma de observar y escuchar al mundo. Una aceptación de lo radical como construcción de un posible final.