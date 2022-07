59:04

Lo extraño remite al término anglosajón queer. En su traducción al español podemos encontrar también la acepción de lo poco usual y tiene que ver con lo relacionado con las personas que se identifican con una identidad sexual o de género que no corresponde a las reglas establecidas. Este término paraguas se utiliza normalmente para superar la dicotomía hombre/mujer incluyendo a todos los estilos de vida no normativos ya sean lesbianas, gais, transexuales, transgénero, bisexuales, intersexuales, asexuales, arrománticos, agénero, pansexuales, polisexuales, plurisexuales o personas no binarias. Esta gran comunidad de torcidos, raros o cuerpos problemáticos para el mundo conservador ha generado grandes controversias sociales y políticas. Debates identitarios que son superados por un término que va más allá de lo sexual y ahí es donde el programa de hoy ahondará un poco sobre la complejidad paradójica de unas experiencias que son altamente difíciles de catalogar.