59:07

Lo queer, un término paraguas que acoge el innumerable mundo terminológico y experimental que nos aguarda el género, sus filosofías y sus políticas. Hoy nos adentraremos en algunos campos algo más paradójicos sobre este universo del género y sus identidades, así como las conexiones que he seguido encontrando en la música y las artes con todo ello. Hoy escucharemos canciones que pueden ser tildadas como queer ya no solo por su contenido sino más bien por sus formas de hacer y sus contextos. Lo queer, esa comunidad de torcidos, cuerpos problemáticos para el encaje de lo socialmente establecido es siempre un territorio fructífero en lo que a creatividad y reivindicación liberal o libertaria se refiere. Sus paradojas están más que servidas sobre todo cuando se adentran en el territorio partidista de la política más feroz e interesada pero aquí no vamos a posicionarnos en discursos populistas sino que seguiremos con el halo poético que todo lo agrieta y evidencia, el que sabe abrir las mentes y no el que cierra filas.