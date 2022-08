59:16

Hoy en Ese no sé qué con Irene Rivas, dentro de Experimenta, sabremos por qué hay melodías que se nos instalan en la mente y se quedan, contra nuestra voluntad a veces. ¿Qué hace que una canción entre y ya no salga de nuestra cabeza? De música en general y de producción musical en particular vamos a hablar en Ese no sé que, con Miguel Hiroshi, músico, productor y alquimista capaz de transitar por ritmos africanos, indios, jazz y flamencos… Artista explorador viajero nacido en Japón, de padre granaíno y madre gaditana.



Además, la sugerencia con zasca de Tomás O´Reilly, un paseo por la canción con más versiones de la historia con Andrea Pardo, y las propustas gamberras de la banda de Ese no sé qué: Pedro Mardones, Rocío Bueno, Dani González y Macu Mota.



Los temas del programa de hoy:



Miguel Hiroshi:

Magic carpet.

Oniriko Orinoko.

Kalimbach.

Atemporal.

Mama Pacha.

Divinity im motion.

Tigre, toro, gatito.



Red Hot Chili Peppers - Torture me.

Los Locos - I say a little prayer.

Pepe : Vizio y Delaossa - El patio.

Camela - Lágrimas de amor.

Camela - Corazón indomable.



Amaia Romero - Cuando zarpa el amor.

Mark Knopfler - What It Is.

El Kanka - Qué bello es vivir.



Extremoduro - Dulce introducción al caos.

Raffaella Carrà - En el amor todo es empezar.



Pata Negra - Blues de la frontera.

Cream - Tales of brave Ulysses.

A Tribe Called Quest - Keep It Moving.

The Clams - Take it and shake it.



Club del Río - Surco agradable.

Jorge Drexler - Silencio.

Vinicius de Moraes y Toquinho - Berimbau.

Alizzz y Amaia - El encuentro.