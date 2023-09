01:00:04

Tony Da-Cunha mezcla y presenta 'Cocteleo', el programa de remixes, mashups y versiones de Radio 3. Elaboramos un cóctel musical en formato sesión con el que te trasladamos directamente a los mejores clubs.

Tracklist #6:

- The Knocks feat. Foster The People - All About You (Tensnake Remix)

- Dorian - Los amigos que perdí (David Kano Remix)

- Dolly Parton - Jolene (Destructo Remix)

- Dua Lipa - Physical (Claptone Remix)

- Varry Brava - La Ruta del Amor (Innmir & Elyella Remix)

- Alizzz - Ya no siento nada (Suzukid Remix)

- Vicco - Nochentera (Vic DrumSet & Nando Costa 80s Remix)

- San Pacho vs. Akon - Trompeta vs. Belly Dancer (WeDamnz Mashup)

- IZAL - El Pozo (Wisemen Project & Elyella Remix)

- La La Love You - El Fin del Mundo (Fake DJ Remix)

- Blur - Girls & Boys (Ryan Riot Remix)

- Le Feu Follet - Forever Young (Remady Remix)

- Machine Made - Dance Monkey

- Amatria - Chinches (Capo Remix)

- Shinova - El Álbum (Amatria Remix)

- La Habitación Roja - Ayer (Dorian Remix)