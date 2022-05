52:23

El retorno. Un año más, tras el período pandémico, el programa Como Lo Oyes se une a la jornada de puertas abiertas del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. Radio 3 en directo en el Día Internacional de los Museos. En esta ocasión vamos a contar con el encuentro de Pancho Varona y Los Secretos, que estuvieron hace un par de meses de gira por México, y con la barcelonesa Tracy Sirés Neal, cuyo primer álbum “Haiku Love” nos ha dejado estupefactos. Sabemos de las historias, de las canciones cruzadas de Sabina/Varona y de los hermanos Enrique y Álvaro Urquijo: “Ojos de Gata”, “Y nos dieron las diez”, “Por el bulevar de los sueños rotos” o “Quiero beber hast perder el control”. De esta última, Pancho ha manifestado en más de una ocasión: ““Joaquín Sabina y yo hubiéramos dado media vida por haber compuesto esta canción”. Y Tracy Sirés Neal nos ha iluminado con ocho canciones que revelan su enorme talento y preparación. Canciones originales, naturales, imprevisibles, preciosas, producidas con un altísimo nivel de creación y exquisitez. Tracy dice: “Cantar és una necessitat; i deixo que la meva part creativa i l'espontània flueixin lliurement”… “Cantar es una necesidad; yo dejo que mi parte creativa y espontánea fluyan libremente”. Como invitado especial: el fotógrafo Juan Pérez-Fajardo, director del documental “The Garlic Phantoms. Esplendor y caída’.

DISCO 1 VAINICA DOBLE El Museo

DISCO 2 TRACY SIRÉS NEAL What’s Done Is Done (3)

INTRO a TRACY SIRÉS NEAL

ACÚSTICO 1 Canción = New Song

ENTREVISTA A TRACY SIRÉS NEAL

ACÚSTICO 2 Canción = Haiku Love

TRACY SIRÉS NEAL

ACÚSTICO 3 Canción = Running Around

TRACY SIRÉS NEAL

ACÚSTICO 4 Canción = Can you See (o Foreigner)

DISCO 3 THE GARLIC PHANTOMS Rain On Me

INTRO Y ENTREVISTA A JUAN PÉREZ FAJARDO (Fotógrafo)

DISCO 4 LOS SECRETOS & JOAQUÍN SABINA Por el Bulevar de los Sueños Rotos

ACÚSTICO 6 Canción= Buena Chica

LOS SECRETOS

ACÚSTICO 7 Canción= Pero a tu lado

LOS SECRETOS + PANCHO VARONA

ACÚSTICO 8 Canción= Ojos de Gata/Y nos dieron las diez

DISCO 6 LOS SECRETOS Déjame (A Capella)