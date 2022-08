30:08

Edición veraniega de EPC en REE con las voces de Álvaro Soto y sus refranes, Txemi del Olmo y sus chistes y Ricardo Peralta con las notas de audio de los oyentes de REE en el WhatsApp +34680688698.

La selección musical es de Carlos Martín, con la que llegamos al verano del 2020, un verano que todos recordamos como el primero de la pandemia. Triunfaba desde su casa el colombiano Camilo con "Pegao" y se producía un milagro, tras 39 años y gracias a unos gemelos youtubers, la canción de Phil Collins "In the air tonight" se convertía de nuevo en un éxito. Y al año siguiente, Farruko con "Pepas", Rauw Alejandro con "Todo de Ti", C. Tangana con "Tú me dejaste de querer" y Lola Índigo con "La niña de la escuela" se repartían el honor de ser las más oídas y bailadas de ese verano de 2021.