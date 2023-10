04:31

Más de dos millones de personas sufren soledad no deseada en España, algo que la OMS ha declarado como un problema de salud. Puede suponer mayor riesgo de depresión, consumo de alcohol, ansiedad y peor calidad de sueño. "Si no conseguimos que las personas mayores tengan bienestar en su vejez no podemos ser una sociedad completa", expresa Albert Quiles, director de la fundación Amigos de los Mayores, en el Día Internacional de las Personas de Edad.

Quiles considera que España "no está suficientemente preparada para todo este volumen de personas mayores" y que tendríamos que revisar cómo queremos vivir la vejez en los próximos años. "Pensábamos que después de la pandemia habría una revisión profunda de los cuidados y la atención de las personas mayores, pero no ha sido así", expresa. Además, menciona que están surgiendo nuevos modelos de vivienda, como el 'cohousing'.