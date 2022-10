07:44

La soledad es mucho más que estar solo. Es no sentir que perteneces a un entorno, a tu barrio o a tu pueblo. Es sentir que no tienes a quién acudir cuando surge un problema. Es no tener con quien conversar durante el día. Y, en definitiva, es una pérdida en nuestra calidad de vida. Son cada vez más los estudios que apuntan a que caminamos hacia sociedades donde la soledad no deseada se convertirá en uno de los grandes problemas de este siglo.

La OEI junto con la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social y la Fundación Astur han puesto en marcha algunas iniciativas para combatirla, pero existen centenares de organizaciones cuyo trabajo va enfocado a combatir esta pandemia silenciosa.

Conocemos el trabajo de la ONG Grandes Amigos y conversamos desde Uruguay con Ricardo Alberti, sociólogo y miembro de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Mayores.