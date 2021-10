50:50

Con Chiky Trillo viajamos a la noche de Castro Urdiales y con Sacha nos asomamos a la actualidad artística y gastronómica con titulares sorprendentes: “La paella es de Madrid”

Suenan:

Joy Division – Love Will Tear Us Apart

Gregory Porter – Liquid Spirit

SOFI TUKKER & Bomba Estéreo - Playa Grande

Prince Royce - Adicto

Farruko - Pepas

Surfin bichos – fotógrafo del cielo

Tío Fredo – Rock de la Paella

Takamitsu Ishizuka – Fiesta en Santiago (bulerías)

Lendakaris Muertos – Envidia cocina

Chirigota de Canijo – Esto es cocina Moderna

Van Van – El negro esta cocinando