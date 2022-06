54:04

La novelista Nuria Barrios, que es además reconocida traductora, escribe un ensayo imprescindible sobre su imprescindible oficio. Con Laura Pardo, Yawners, el proyecto de la salmantina Elena Nieto.

Suenan:

Philippe Jaroussky (con l’Arpeggiata) - “Ohime, ch’io cado”

Piazzola y Borges - El tango

Camarón de la Isla - La leyenda del tiempo

Gata Cattana - Lisistrata

The Klezmatics - Ershter vals

Wings of desire, de la BSO de El cielo sobre Berlín

Wenting Kang y Sergei Kvitko - Etude-vocalise con forma de Habanera, de Ravel

Yawners – Find a way to say

Yawners – La escalera

Yawners – Something about you

Yawners – Paranormal

Popular - Murió Trotsky asesinado (Corrido)

Popular - Las Mañanitas