53:38

Es de Alcalá de Henares, tiene una voz preciosa y una enorme personalidad musical, lleva muchos años en la carretera y hace la música que le gusta. Nos hace una demostración en acústico En "60x60", Dani Niño.

Suenan:

Musselman - Snake on the floor

Manuel Flecha (directo) - Cold Breeze

Glizzard - Unnatural

Manuel Flecha (directo) - Barren Land

Musselman - Freaks

Manuel Flecha (directo) - Chasing the stars

Musselman - Winds

P. Barragán y S. Pacini - Sonata para flauta en Re Mayor de S. Prokofiev, IV

Ganimian & his oriental music - Come with me to the casbah

The Tempations - My girl

The Animal - The house of the rising sun

Marisol - Tómbola

Hazte Lapón - Procrastinar