50:06

Chiky nos lleva por locales románticos y Sacha nos pone unas tapas más románticas todavía: ensaladilla, croquetas, tortilla española, carpaccio, pulpo, bizcochitos…

Suenan:

Beret – Lo siento

Chino Swingslide & The Sharps + Eva Verde - Crying Time

Hooverphonic - Mad About You

Marisol – Corazón contento

Françoise Hardy - Le Temps de l'Amour

Ed Sheeran - Photograph

Aníbal Velasquez - Ensaladilla

Ivanne- Cronqueta

Los Carabelas- Tortilla española

King Salami and the Cumberland – The pulpo dance

Nan Roig – Carpaccio

Sergio Macaroff - Bizcochitos