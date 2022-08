54:28

El director del ensamble La Ritirata nos presenta su primer disco de cello en solitario, CelloEvolution, y nos toca alguna pieza en directo. Con Carlos Galilea, el cantante y compositor francés de 75 años Bernard Lavilliers.

Suenan:

Johann Sebastian Bach - Prélude from: Suite no. 2 in d minor

Domenico Gabrielli - Ricercar Sesto

Domenico Galli - Sonata IX

Giulio de Ruvo - Romanella VIII in d major

Josetxu Obregon (directo) - Courante from: Suite no. 1 in G major de Johann Sebastian Bach

Francesco Paolo Supriano - Toccata V

La Ritirata - Allegro de Concerto en C de A.Scarlatti

Johann Sebastian Bach - Bourrées from: Suite no. 4 in Eb major

Los Músicos de su alteza - Amanti, Io vi os dire, de Benedetto Ferrari.

Bernard Lavilliers - Corruption

Bernard Lavilliers - Voyages

Bernard Lavilliers - Toi et moi

Peter Gabriel - Red rain