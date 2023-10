51:44

Juan Zelada es un artista apasionado y un constructor de grandes canciones, de las que nos canta algunas, en directo y en acústico, como terapia de choque para el lesionado calcáreo de Dani Niño.

Suenan:

Juan Zelada - This Moment

Paul Simon – 50 ways to leave your lover

Billy Joel – Movin´ Out

Emy Winehouse - Back to black

Zelada (directo) - I had it coming

Sam Cooke – A change is gonna come

The Blues Brothers – Shake a tail

Paul McCartney - Picasso’s last words (Drink to me)

Zelada (directo) - Si tú quieres algo

Juan Zelada – Don´t you hold me down

Juan Zelada – Two Dirt Tracks

Mambo Jambo Arkestra - El gran ciclón