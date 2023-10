54:39

La música puede servir para contar la historia de una sociedad, un país, una época o una ciudad. Es lo que hace Ramon García en su libro Al este del sol, en el que retrata la Almería de finales del siglo XX al hilo del jazz que en los años 70 comenzó a sonar en el Georgia Pub. Con Laura Pardo, novedades.

Suenan:

Paula Bas - Speak Low (Cocktail For Jazz, 2009)

Lou Bennett - Indecisión (BSO La Vil Seducción. 1968)

Marta Bellomo - For all we know (Mensajes secretos, 1999)

Paco Rivas - Marcial eres el más grande (Bautizao con Manzanilla, 2009)

Michel Camilo Trio - Suite Sandrine 1 - IV Festival jazz Almeria 09-11-1988

Chick Corea - Elektric City (The Chick Corea Elektric Band, 1986)

Sidonie - No salgo más

Nation of language - Stumbling still

Mon Laferte - Tenochtitlán + audio ML

Vanity Mirror - Through the wood, across the snow

Slowdive - Kisses

Maria Jimenez - Gracias a la Vida