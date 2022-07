50:25

Si no eres músico de jazz o periodista especializado es posible que te líes con esta palabra, que periodistas y músicos usan con frecuencia. Ricardo Aguilera nos cuenta de que va, con estupendos ejemplos. Descansamos en el chillout de Maria Torres y nos vamos a los Sanfermines con La Pamplonesa.

Suenan:

Angelique Kidjo – Summertime

Sting – The ballad of Mack the Knife

The Checkers – Somewhere over the rainbow

Marina Rosell – Milord

Iggy Pop – Les feuilles mortes

Dr. John – What a wonderful world

Joaquín Rodrigo/Miguel Moreno - El concierto de Aranjuez

Joolz Gianni - Summertime

Van Morrison - Someone like you

Lovers Lane - Face of Beauty

La Pamplonesa - Diana Sanferminera