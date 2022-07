50:46

En la última hora de la cuarta temporada Entre dos luces, Chiky Trillo y Sacha Hormaechea hacen doce propuestas (y alguna más) para pasar un mes de agosto feliz.

Suenan:

Megan Thee Stallion & Dua Lipa - Sweetest Pie

The Avalanches- Frankie Sinatra

PSY - That That

Soleá Morente – Domingo

Raphael – Touch Me

Los Salvajes – Soy Así

Sebastián Yatra - Tacones Rojos

León Benavente- Viejos rockeros viejos

The Weekend - Out of Time

Zahara & Alice - Berlin U5

Chayanne - Madre Tierra

Elia y Elizabeth - Alegría