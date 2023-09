51:49

Irene Martín-Guillén inicia temporada Entre dos luces respondiendo con doce canciones a una pregunta ¿Por qué cantamos?

Suenan:

Ed Lewis - I’ll be home when the sun goes down

Odetta - Oh freedom

Jireh Gospel Choir - Ride on, king Jesus

Moira Smiley - Bring me little water, Sylvie

Sting - Blood red roses

Anónimo - Pregón de pescado de Granada

Angelillo - Los boquerones del alba

Antonio El Pescailla - Sarandonga

Imperio Argentina - Échale guindas al pavo

Collado - Tenho sede

Relena - Las Alamedas

El Koala - Opa yo viazé un corrá