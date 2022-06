Entre dos luces Dani Llamas, a fuego y en acústico 53:45 Lo que hace no es nuevo flamenco, si acaso, nuevo rock. La aproximación a la música de su tierra de un jerezano que ya lleva muchos años en la carretera haciendo punk, pop y rock y ahora experimenta nuevos sonidos de viejas evocaciones. Suenan: Dani Llamas ft. New Raemon - Yo no siento los golpes (seguiriya) Dani Llamas - La Ley (sevillanas) Dani Llamas (directo, en acústico) - Produce monstruos (petenera) Dani Llamas - Romance de Juan García (toná y bulerías) Dani Llamas (directo, en acúistico) - Entre la maleza (mariana) Dani LLamas - La muerte y el mar (taranta) Dani Llamas ft. Rosario La Tremendita - Qué bien me suena tu nombre Niños Mutantes - Estrella, de Enrique Morente Conchita Bautista - Estando contigo Los 5 Latinos - Eres diferente Gino Paoli - Senza Fine Xavier Cugat y Orquesta - El Cumbanchero Silvia Nogales - La última Samurai Más opciones

