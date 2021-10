52:31

En su rentrée Lluvia Rojo nos lleva al cine con Stevie Wonder y Laura Pardo nos pone canciones dedicadas a actores.

Suenan:

Stevie Woder- Superstition

Stevie Woder- Don’t drive drunk

Stevie Woder- You are the sunshine of my life

Stevie Woder- All I Do

Stevie Woder- Pastime paradise

Stevie Woder- I just called to say I love you

Stevie Woder- My cheri, amour

Stevie Woder- For once in my life

Niña Polaca - Joaquín Phoenix

R.E.M. - Monty got a raw deal

David Bowie - Cracked actor

Bananarama - Robert de Niro is waiting