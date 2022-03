51:48

Las cosas que pasan Entre dos luces: buscando la Felicidad (así es la obra a la que nos lleva Ana Ferrandis) encontramos con Sacha el barco del mítico explorador irlandés Shackleton, que ha inspirado a numerosos músicos.

Suenan:

Palito Ortega - La Felicidad

Romina y Albano - Felicitá

Cabra mecánica - Felicidad

Vinicius de Moraes y tom Jobim - Felicidade

Pharrel Williams - Happy

Franco Batiatto - Shackleton

Adam Young - Shackleton

The Wolfetones - The wearing of the green

Shackleton - Death is not final

Eureka - Elephant Island

Rod Stewart - Sailing