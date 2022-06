53:23

La historia de Marcelo, contada en una estupenda novela por Guillermo Fesser, es la historia de Nueva York y la historia de los hispanos que dan vida a la sociedad americana? Escuchamos su banda sonora con el protagonista y el autor.

Suenan:

Sara Vaughan - Lullaby of Birtdland

francisco Tarrega - Recuerdos de la Alhambra

Diana Krall - Fly Me To The Moon

Clint Eastwood - Mystic River (Main Title)

Dinah Washington - What A Difference a Day Makes

Ella Fitzgrald & Loui Armstrong - Autumn in New York

María Parra (Gea) - Luz al final del túnel

Dolores Vargas - Achilipú

Peret - Una lágrima

Antonio González el Pescaílla - Sarandonga

Los Chichos - Quiero ser libre