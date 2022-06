50:29

Las primeras arpas son de hace más de 3500 años y a Pitágoras le valían para demostrar sus teorías sobre la acústica según nos explica -y mucho más- Daniel Broncano. Genio y figura, Bryan Adams.

Suenan:

J Dowland - Fortune (Sara Águeda)

G.F. Händel - Concierto para Arpa n. 4 (Nicanor Zabaleta)

W.A.Mozart - Concierto para arpa y flauta.

M. Ravel:- Introducción y Allegro para arpa, cuerdas, clarinete y flauta

P.I. Tchaikovsky - El Lago de los Cisnes (solo de arpa)

R. Wagner - Las Valquirias

Jesús Guridi - Viejo Zortzico

R. Gliere - Concierto para Arpa

Joaquín Rodrigo - Concierto Serenata para arpa

Bryan Adams - Straight from the heart

Bryan Adams - Summer of 69

Bryan Adams - Heaven

Bryan Adams - When you re gone

Mermelada - Las 6 de la mañana