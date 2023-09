50:45

Celebramos con Manolo Fernández, actual colaborador de Entre dos luces, 50:años desde que se puso frente a un micrófono para divulgar en España la música americana de raíz.

Suenan:

Eagles - Take it easy

Marshall Tucker band - This ol' cowboy

Chisum Cattle Co. - Rodeo train

The Byrds - Mr. Tambourine man

Dan Fogelberg - Wolf creek

Jeff Espinoza - Gypsy Runner

Tony Luz - Toma Uno

Nacho Para /Bantastic Fand - Only Seen my face

Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmánn - El vividor

Los Secretos - Quiero beber hasta perder el control

Alan Jackson - Thank god for the radio

Chicago - If you leave me now

America - Sister golden hair

Dolly Parton & Kenny Rogers - Island in the stream

Everly Brothers - Bye, bye , love