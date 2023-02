30:07

Tras visitar brevemente Egipto, Anthony Blinken, el responsable de la diplomacia estadounidense, aterrizaba el lunes en Tel Aviv para tratar de calmar los ánimos tras lo ocurrido los últimos días en Israel. Blinken insiste en la solución de los dos Estados que la administración Biden considera la mejor opción para un escenario de paz, pero lo cierto es que el actual Gobierno de Benjamin Netanyahu, formado por ultranacionalistas y elementos de la extrema derecha israelí, tiene claro que no hay lugar para los palestinos en los territorios ocupados. Si esa visión se refuerza, es más que probable que la tensión entre ambos vaya a más y veamos más situaciones como las vividas estos días atrás en Jenín o Jerusalén, con 17 muertos entre palestinos e israelíes.

En Marruecos este jueves los dos Gobiernos (España y Marruecos) firmaban una veintena de acuerdos bilaterales. La idea que tenía La Moncloa es mostrar oficialmente la nueva sintonía entre los dos vecinos, resetear la relación para mostrar que se inicia un nuevo tiempo. y eso sobre el papel, se consigue, pero la cumbre se ve empañada por la decisión del rey Mohammed VI de no recibir al presidente del Gobierno, de no regresar de Gabón donde se encuentra desde finales de diciembre. La versión oficial: el Gobierno sabía que Mohamed VI no iba a estar en el país, pero tampoco es grave. Ha hablado por teléfono durante media hora con Pedro Sánchez. Y ya ha mostrado sintonía con él; le invitó, durante el Ramadán, a compartir la cena con él. Y ese es símbolo de confianza y cercanía. De intimidad.

El papa iniciaba esta semana un viaje de seis días a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, donde ha transmitido un mensaje de paz a dos países asolados durante mucho tiempo por la guerra. África se ha convertido en una prioridad para el papa Francisco; este es su quinto viaje al continente en sus diez años de pontificado.

Ucrania y la Unión Europea se reunían en Kiev para discutir el apoyo militar y financiero.

Masivas movilizaciones y diversas huelgas tienen lugar en Francia, Inglaterra y Bélgica en reclamo de aumentos salariales y contra una reforma jubilatoria que impulsa el presidente francés, Emmanuel Macron. Se espera que las marchas se intensifiquen.

En el país francés, Macron intentará aprobar una reforma jubilatoria y buscará que el Parlamento apruebe el proyecto que presentó su Gobierno. En cuanto a Inglaterra y Bélgica, se registraron protestas de personal de salud por distintos pedidos, entre ellos un aumento salarial.