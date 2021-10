En un mundo feliz

01:00:12

Gus Sánchez es un compositor y cantante toledano con una amplia trayectoria, aportando sus letras a varios artistas conocidos por todos. Pero hace unos años, Gus decidió grabar y cantar sus propias canciones. La canaria "ROSANA", le seleccionó para su primer proyecto discográfico, como productora y desde entonces Gus ha recorrido un largo camino que le ha traído hasta el año 2021 con una apuesta musical basada en un rock de altos vuelos, vibrante y muy americano, con una banda integrada por 12 músicos, en los que encontramos sección de metal y coros, además de los instrumentos habituales en una banda de rock. Ahora y junto al excelente guitarrista y productor Borja Montenegro, "Gus Sánchez", está preparando su segundo trabajo grande, que verá la luz para el año 2022 y aprovechando que ya tienen varios temas grabados, Gus y Borja se vienen al programa para presentarlos. Hablamos con ellos y disfrutamos con estos nuevos temas.

En Afganistán, la toma del poder por parte de los talibanes complica muchísimo la vida de millones de niñas y niños y de las mujeres de ese país. Desde la organización "Save the Children", alertan que varios millones de niñas y niños afganos pueden sufrir hambre severa por el aumento del precio de los alimentos, la sequía y los desplazamientos. Al mismo tiempo desde "CEAR" (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) se reclama la creación de un corredor humanitario para facilitar la llegada y posterior acogida de las personas refugiadas obligadas a huir de Afganistán. Los miembros de las diferentes organizaciones humanitarias que trabajan en Afganistán tienen muchas dificultades para desarrollar su trabajo y es una incógnita saber qué van a hacer los talibanes con los programas de ayuda. Y por otro lado el comportamiento de la Unión Europea no ha sido precisamente ejemplar con anteriores crisis humanitarias, como la de los sirios. Hablamos de todas estas cuestiones con dos expertos de "Save the Children" y de "CEAR".