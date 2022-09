En un mundo feliz

01:00:07

-"Agustín Ostos, en un motorista, aventurero y creador de contenidos audiovisuales, que un buen día decidió colgar la toga y lanzarse a explorar el mundo a lomos de una motocicleta, para mostrarnos el mundo tal y como él lo siente y al mismo tiempo dar voz a multitud de personas cargadas de conocimientos y sabidurías ancestrales, de los que no solemos tener noticias, porque su visión del mundo y de la vida es diferente a la que nos ofrece la cultura del consumismo y la violencia, en la que estamos instalados. Son miembros de diferentes tribus y grupos, con los que Agustín contacta y comparten experiencias y conocimientos que nos pueden ser muy útiles a todos los seres humanos. Su proyecto se llama "SOY TRIBU" y se puede seguir en diferentes redes sociales. Lleva viajando 5 años y ahora, aprovechando que ha vuelto a nuestro país por unos días, hablamos con él de la próxima parte de su viaje y también de las múltiples aventuras y algunos peligros, felizmente superados, que ha vivido en sus viajes."

-"Dan Millson", es un joven cantante, compositor y guitarrista, que después de no pocos esfuerzos, ha logrado dar vida a su primer disco grande: "Half Way THere". Con una fuerza y capacidad vocal impresionantes, Dan nos sorprende en este trabajo con un buen puñado de canciones que gravitan entre el Rock más enérgico, el Blues y los ritmos infecciosos. También hay baladas y todo ello está hecho con mucho gusto y una gran labor de producción. Hablamos con Dan, de este nuevo trabajo y también con Andrés Terrón, uno de los cuatro productores de este fenomenal disco."