En un mundo feliz

01:00:00

Los Mesoneros", es una banda de Pop y Rock, formada hace años en Venezuela, pero actualmente instalada en México. Desde el principio y con pocas canciones editadas, lograron entrar en las radios más importantes de su país y con su disco de debut, lograron 4 nominaciones a los "Latin Grammy". A partir de ahí, "Los Mesoneros", se han consolidado como una banda con gran proyección internacional, tanto en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Después se han ido acumulando muchas más nominaciones a diferentes premios y muchísimos conciertos y siguen manteniendo su independencia a todos los niveles. En su caso les precede la buena fama y funciona mucho el boca a boca, eso hace que prácticamente en todos sus conciertos, esté todo vendido. Aprovechando una mini gira española, "Los Mesoneros" se acercan a nuestro estudio y hablamos con ellos de su historia, de Venezuela y de música, claro.

Recientemente se ha celebrado en Córdoba, España, una reunión informal de los ministros de Agricultura de la UE. Aprovechando la ocasión, la organización no gubernamental "Justicia Alimentaria" exige un compromiso firme a los ministros de Agricultura europeos, para eliminar los pesticidas en 2035. El uso intensivo de los pesticidas en el campo, supone un grave peligro para la salud de los seres humanos y también un envenenamiento de los suelos. Se utilizan miles de pesticidas en productos que luego ingerimos y las consecuencias no están debidamente estudiadas en la mayoría de los casos. Además, se da la circunstancia de que España es uno de los países europeos que más pesticidas utilizan en la Agricultura, estimándose en más de 75.000 toneladas anuales. Las grandes empresas químicas, presionan a los gobiernos europeos y al parlamento europeo para que no se produzcan cambios significativos y ante este panorama, los consumidores deben tomar muchas precauciones. Hablamos de todas estas cuestiones con Javier Guzmán, director de "Justicia Alimentaria" y con Ferrán García, coordinador de investigaciones de la misma organización.