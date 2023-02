En un mundo feliz

01:00:32

"NIÑO JOSELE", es guitarrista flamenco y compositor, descendiente de cantaores y bailaores y empezó con la guitarra a los seis años. Se ha formado con los grandes del flamenco, entre ellos Paco de Lucía con el que compartió 10 años de giras y también con Enrique Morente, con el que realizó numerosas giras y grabaciones. Pero además de ser un excepcional guitarrista flamenco, "NIÑO JOSELE", está muy influenciado por el Jazz, a raíz de su descubrimiento del gran pianista Bill Evans, lo que le llevó al aprendizaje de armonías y progresiones musicales. Ha tocado, entre otros, con Chick Corea, fallecido hace poco, Marc Johnson, Phil Woods y Joe Lovano. Ha grabado numerosos discos y también ha hecho la música de dos películas. Ganador del Grammy latino en 2019, ahora nos presenta su nuevo trabajo grande: "GALAXIAS". El disco es una auténtica maravilla, en el que han colaborado, entre otros, Chick Corea, Rubén Blades, Jorge Pardo, Rosario "La Tremendita" y su hijo José Heredia. Hablamos con "NIÑO JOSELE" de este nuevo trabajo y también de su dilatada carrera."

"Vivimos en sociedades frenéticas, que no propician el poder parar un poco, reflexionar, mirar dentro y saber quiénes somo de verdad y descubrir cuáles son nuestros verdaderos deseos y motivaciones. Con una presión grandísima por parte de la publicidad, las redes sociales y la cultura del consumismo, muchas personas no saben realmente quiénes son. El psicólogo clínico Mario C. Salvador y el terapeuta Peter Bourquin, son dos de los autores que participan en un excelente trabajo de investigación sobre estos asuntos, convertido en libro: "QUIÉN SOY?-De la Disociación a la Integración- (Editorial Desclée de Brouwer). En este libro se describen problemas habituales de traumas emocionales no resueltos, de la gran influencia que ejerce el grupo al que se pertenece y otra serie de factores que acaban condicionando la vida de muchísimas personas. Hablamos con estos dos expertos de estas cuestiones y de las soluciones que ofrecen los especialistas para llevar una vida plena y equilibrada."