59:03

Prepárate para escuchar una hora de cañonazos pop. Pop por lo melódico, pop por los estribillos, pero pop a hombros de guitarras distorsionadas y baterías agresivas. Una hora de lo que Elena Nieto, fundadora del proyecto Yawners, tiene en el coco y que tinta el cuerpo de canciones que dan forma a su discografía.

Playlist:

Weezer - Say It Ain't So

Wet Leg - Chaise Long

Pavement - Gold Soundz

The Linda Lindas - Growing Up

Joyce Manor - Heart Tattoo

Beach Bunny - Good Girls (Don't Get Used)

Turnstile - Underwater Boi

Green Day - She

Tree River - Journey Proud

Subway Daydream - Freeway

Phoebe Bridges - Kyoto

beabadoobee - She Plays Bass

Parcels - Lightenup

Slowdive - Alison

Monteperdido - El balcón

Rojuu - Fantasia Placebo