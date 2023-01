En Radio 3

59:04

Jorge Losano del grupo a capella Cantoría es Diplomado en Educación Musical por la Universidad de Murcia y Graduado Superior en "Dirección de Coro" por el Conservatorio Superior de Música de Murcia. Ha cantado en diversas agrupaciones dentro y fuera de España y actualmente amplia su formación como cantante, cursando el Grado de Canto Clásico y Contemporáneo en la propia ESMUC. Además, es director de la Orquesta de la Universidad de Murcia y del Taller de Músicas Históricas de la UMU. Losano ha reunido en esta Playlist una selección de músicas que tienen como eje vertebrador el eclecticismo. Un recorrido por su vida e influencias que descubren una cara menos evidente de un cantante y director especializado en la música del renacimiento.

Playlist:

Jorge Drexler - 730 Días

Étienne Moulinié - Concert de Différents Osyeaux

Los Brincos - Un Sorbito de Champagne

Los Abuelos de la Nada - Mil Horas

Bonnie Raitt - Dimming Of The Day

Paul Halley and Theresa Thomason - Freedom Trilogy

Yan Tiersen - Le Moulin

Diego Cantero - Ojalá

Philip Koutev Ensemble - Dragana I Slaveya

Claudio Monteverdi - Vespro Della Beata Vergine, SV 206

Ual.La - Persona Rara

Nacho Melús - Glorious Prayer

Core Cotton - For Unto Us A Child Is Born

Mateo Flecha - El Toro