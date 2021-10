01:01:39

Cuando Juan Luis Pérez Floristán empezó a tocar el piano a los 7 años nunca se hubiese imaginado que acabaría en lugares emblemáticos como el Royal Albert Hall, la Filarmonía de San Petersburgo o el Teatro La Fenice de Venecia, entre otros muchos. Hoy se pone a los mandos de Radio 3 para contarnos curiosidades sobre la música que suena en sus auriculares.

Playlist:

María ramo de palma - Coetus

I don’t want to set the world on fire - The ink Spots

Chariots of fire - The bad plus

The swan - Camille Saint-Saëns, Clara Rockmore, Nadie Reisenberg

Michelangelo ’70 - Astor Piazzolla

Never dreamed you’d leave in summer - James Blake

Secretaria - Mocedades

La valse à mille temps - Jacques Brel

Riding for the feeling - Bill Callahan

Mapale - Totó La Momposina

Frame by frame - King Crimson

Malaguena Salerosa - The Limeliters

Los caños de meca - Gerardo Nuñez