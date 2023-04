01:00:07

Tras la separación de Go Roneo, la banda que fundó y con la que saltó a la fama, a Delgao no le han faltado los éxitos ni la inspiración para seguir haciendo música de todos los géneros que le vengan en gana. Sus eclécticas influencias, por supuesto, no le vienen de la nada. En esta hora de música, el segoviano comparte con Radio 3 la música que más le inspira de la escena actual, con algún que otro throwback.

HENS - CUENTA CONMIGO

EDY LEMOND - TUTS TUTS QUERO VER PENSANDO EM VOCE

FRAN LAOREN - ESA CHICA SE FUE

1111, 9CKLES, ARMAS, FEDRA, RU0001 - RONALDINHO

ALBERDI, KICKBOMBO - BANDOLERO

100GECS - DUMBEST GIRL ALIVE

YAREA, KICKBOMBO - LA CULPA

SAMURAÏ - TIRANDO BALAS

ROMEO SANTOS - SEXO CON ROPA

RORRO - J*DER

ROUSS, ÁLVARO DE LUNA - LA SOLUCIÓN

JAY CAS, IMPERIO NITA - SERGIO RAMOS

DELGAO, MARÍA ESCARMIENTO - XQ TAN WAPA TÚ?

FRAN LAOREN, ALEQUI, BLNCO - ME RODEAN

D3LLANO, MABBI - MIL LLANTOS

LOWLIGHT, YUNG BEEF, JOHN GRVY - OHMAI

SESENTAY6 - NO TE HACEN DAÑO

GUNS N' ROSES - KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR

MARÍA ESCARMIENTO, DETUNEDFREQ - ME MIRABAS

MARC SEGUÍ - AL MENOS AHORA