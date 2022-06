01:59:56

Presentamos el primer especial que dedicamos al festival Paraíso Madrid que se celebrará los próximos 24 y 25 de junio, con una selección de sus artistas más destacados





Depaart "Migrate"



Sofia Kourtesis "Sarita Colonia"



Shygirl "Siren (Basement Jaxx Joy Ride Mix)"



Moodymann "I Can't Kick This Feeling When It Hits"



Moodymann "Answer Machine"



Depaart "Migrate (Kiwi Mix)"



Ivan Smagghe, Autarkic, Funderground "The Contrarians"



Sofia Kourtesis "La Perla"



Moodymann "Dem Young Sconies"



Axel Boman "1979"



Alvaro Cabana "Darcental"



Seth Troxler "Talking Walls"



John Talabot feat. Pional "Destiny"



Depaart "Sunk"



Roman Flügel : "Rules2, "Film 1" y "Mega"



Alvaro Cabana "Kali-iuga"



Axel Boman "Grape"



Sofia Kourtesis feat. Manu Chao "Estación Esperanza"



Pional "Casualty"



John Talabot "Without You".